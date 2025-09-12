 Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

First News Media08:40 - Сегодня
Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы, сообщает портал G1.

Болсонару обвинили в госперевороте.

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота», — говорится в сообщении портала.

До этого Верховный суд Бразилии признал бывшего президента республики Жаира Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
201

Актуально

Общество

В Ходжавенд и Ходжалы возвращается очередная группа бывших вынужденных ...

Общество

Тяжелое ДТП в Джульфе, погибли 4 человека

Общество

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц - ФОТО

Политика

США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

В мире

ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

Президент Армении: Мы перестали быть «младшим братом» России

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Трамп заявил, что американский активист Кирк умер после покушения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение

Сегодня, 09:00

Тяжелое ДТП в Джульфе, погибли 4 человека

Сегодня, 08:50

ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Сегодня, 08:45

Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

Сегодня, 08:40

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц - ФОТО

Сегодня, 08:35

В Ходжавенд и Ходжалы возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Сегодня, 08:30

Сенатор: Мир между Баку и Ереваном имеет важное значение для Центральной Азии

Сегодня, 00:00

Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

11 / 09 / 2025, 23:40

США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

11 / 09 / 2025, 23:20

В Нефтчале трагически погиб младенец

11 / 09 / 2025, 23:00

Президент Армении: Мы перестали быть «младшим братом» России

11 / 09 / 2025, 22:42

Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

11 / 09 / 2025, 22:20

На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

11 / 09 / 2025, 22:00

Трамп посмертно наградит убитого соратника высшей наградой США

11 / 09 / 2025, 21:40

Азербайджан будет представлен на Форуме законодателей по дружественным обменам в Пекине

11 / 09 / 2025, 21:20

Азербайджан будет председательствовать в SOCEA - ФОТО

11 / 09 / 2025, 21:01

Игроки сборной Азербайджана получили вознаграждение за ничью с Украиной

11 / 09 / 2025, 20:40

Совбез ООН созывает экстренное заседание

11 / 09 / 2025, 20:40

Сердар Кылыч: Армения позитивно относится к открытию границы

11 / 09 / 2025, 20:20

В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

11 / 09 / 2025, 20:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05