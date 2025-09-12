Руководство детсада, в котором воспитательница таскала 3-летнюю девочку по полу, обвиняет родителей - ВИДЕО

Вчера в Баку было распространено видео, на котором видно, как воспитательница детского сада "Predu" в филиале имени Ази Асланова жестоко обращается с маленьким ребенком.

Как сообщает 1news.az, воспитательница таскала 3-летнюю девочку по полу.

Представительница детского сада Самира Мурадова рассказала Xəzər Xəbər, что кадры были сняты несколько месяцев назад, и сотрудница уже уволена:

«После того, как родитель предоставил нам эти кадры, мы немедленно уволили сотрудника и продолжили учебный процесс. У ребенка были неврологические проблемы, и родители приходили в сад днем, чтобы давать ей лекарство. Поскольку это лекарство вызывало агрессию, другие родители выражали беспокойство.

Поэтому родителям было рекомендовано обратиться в реабилитационные центры. Однако родитель не захотел покидать детский сад и заявил, что оплатит обучение еще четверых детей».

С.Мурадова также отметила, что после инцидента были уволены три контролера и что дело расследуется правоохранительными органами. По ее словам, сумма оплаты, о которой упомянул родитель, не соответствует действительности.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по факту ведется расследование.

Подробнее в сюжете: