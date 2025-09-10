МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены
В целях сохранения здоровья молодых военнослужащих в период адаптации в воинских частях Азербайджана проводятся профилактические мероприятия.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что для предотвращения заболеваний дыхательных путей, в том числе вируса гриппа, временно ограничены встречи с молодыми солдатами.
«Мы просим общественность с пониманием отнестись к введённым мерам, проявить чуткость к здоровью наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей», — говорится в обращении Минобороны.
600