В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011-2024» - ФОТО

11 сентября 2025 года в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024».

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, советник министра культуры Азербайджанской Республики Джахангир Селимханов выступили на мероприятии, рассказав о творческом направлении и успешной деятельности художника по пропаганде азербайджанского коврового искусства.

Как передает 1news.az, экспонируемые уникальные ковры уже были представлены во многих культурных центрах, таких как: Музей исламского искусства, культуры и дизайна «Шангри Ла» (Гавайи), Музей искусства Сан-Луис-Обиспо (Калифорния), Пенсильванский колледж искусства и дизайна, Художественный музей Ньюкомба при Университете Тулейна (Новый Орлеан), Центр искусства «Марая» (Шарджа), Музей Арнема (Нидерланды), Текстильный музей Швеции (Борос). Однако, в нашей стране они представлены впервые.

Фаиг Ахмед один из наиболее известных современных азербайджанских художников, чье творчество сочетает традиционное ковроткачество с современным художественным мышлением, философией и новейшими технологиями. Сохраняя национальные традиции, он выражает их языком актуального искусства, превращая в универсальный художественный код, который находит отклик у зрителей по всему миру.

Наряду с текстильными произведениями на выставке представлены видеоработы «Социальная анатомия» (2016) и «Ты таинство» (2024), в которых художник исследует текстиль как медиум, отражающий процессы времени и изменения культурных контекстов.

Работы Фаига Ахмеда экспонировались в Музее Ага-Хана (Торонто), Текстильном музее Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон), Музее Виктории и Альберта (Лондон), Национальной галерее Виктории (Мельбурн), Музее современного искусства Рима (MACRO), Музее старого и нового искусства (Тасмания) и других ведущих культурных институциях мира. Его произведения входят в постоянные коллекции Центра Гейдара Алиева (Баку), музея «Де Янг» (Сан-Франциско), Художественного музея Бирмингема (Алабама), Музея прикладного искусства и наук (Сидней), Чикагского института искусств, Художественного музея округа Лос-Анджелес и многих других.

С 2007 года работы Фаига Ахмеда, в которых классические ковровые узоры получают новое прочтение, вызывают широкий отклик и признание зрителей во многих странах.

Выставка открыта для посетителей до 30 декабря 2025 года.