Американские усиления обладателя Кубка Азербайджана

Обладатель Кубка Азербайджана по баскетболу НТД формирует состав на новый сезон.

Команда оформила трансферы трех американцев – Андре Таррелла Маккини, Ладариусом Маршаллом и Коби Монтгомери.

Главный тренер Таир Бахишев отметил, что клуб планирует начать сезон с шестью легионерами в составе.

«Мы уже начали тренироваться. Пока не все иностранцы подъехали. Привлекаем и местных игроков и вновь будем решать серьезные задачи по ходу сезона», - отметил наставник.

Бахшиев развил свою мысль. «Я всегда говорил, что НТД – это амбициозный клуб. Да, у ряда команд лиги бюджеты намного больше, им предстоит играть в еврокубках. Но мы всегда боролись за трофеи и продолжим это делать.

Будет тяжело, но постараемся», - подчекнул рулевой НТД.

Ниджат