Левон Тер-Петросян предлагает называть Зангезурский коридор Зангезурским транспортным узлом

Контроль за Зангезурским транспортным узлом в силу суверенного права должен осуществляться исключительно Арменией, заявил первый президент РА Левон Тер-Петросян.

По его мнению, вместо выражения «Зангезурский коридор», вызывающего определенные опасения у активных слоев армянского населения, правильнее использовать определение «Зангезурский транспортный узел», поскольку в этом случае контроль над ним должен осуществляться исключительно армянской стороной.

Касаясь же политических и экономических целей заинтересованных государств, он заметил, что Армения в состоянии, в соответствии с требованиями международного права, гарантировать их бесперебойную деятельность. «В этом вопросе Армения, вольно или невольно, ожидает активного сотрудничества со своими стратегическими партнерами - Россией, США и Ираном, несмотря на очевидные разногласия между ними. Противоречия между великими державами, как правило, разрешаются легче, чем между малыми странами, что объясняется зрелостью великих держав», - пояснил экс-президент.