Новая «мода»: Женщины в Стамбуле идут на рискованные операции, чтобы стать ниже - ФОТО

Клиники в Стамбуле начали предлагать необычное и опасное эстетическое вмешательство – хирургическое укорочение конечностей.

Процедура рассчитана прежде всего на женщин, которые считают, что высокий рост мешает им в романтических отношениях.

Операция заключается в резекции части кости ноги: хирурги удаляют фрагмент бедренной или большеберцовой кости, после чего фиксируют ее металлическим стержнем до полного заживления. Таким образом, можно уменьшить рост на 5,5 см за счет бедра и примерно на 3 см за счет голени.

Стоит отметить, что клиники продают услугу как «пакетное предложение», куда входит госпитализация, экскурсия по Стамбулу, ужины в ресторанах и прогулки на лодках. А примерная цена такой процедуры насчитывается в 22,850 долларов, учитывая встречу в аэропорту, VIP-трансфер, проживание в отеле перед операцией, сама операция, пребывание в больнице, услуги врача и анестезиолога, послеоперационный уход, физиотерапия, а также необходимое оборудование, такие как ходунки, костыли или инвалидная коляска.

Однако реабилитация после вмешательства крайне сложна: пациенты месяцами восстанавливаются, часто передвигаются в инвалидных креслах и проходят физиотерапию по четыре-пять раз в неделю. Но не только в этом заключается сложность процедуры. Медики отмечают, что операция сопряжается с высоким риском по сравнению с традиционными вмешательствами. Так, возможные осложнения включают в себя повреждение нервов, инфекцию костей, мышечную слабость, замедленное или неправильное срастание костей, тромбозы, а в редких случаях – смертельные исходы.

Ко всему этому, металлические стержни, используемые в фиксации, имеют ограничения по весы: кандидаты на операцию должны весить менее 75 кг.

Но почему же женщины соглашаются на данную процедуру, несмотря на все возможные осложнения и риски?

Для части пациенток основной мотивацией становится желание соответствовать желаниям партнеров. Опросы показывают, что многие мужчины предпочитают женщин ниже себя, от чего, под влиянием стандартов и общественных требований, высокие женщины решаются на операцию, чтобы сократить разницу.

Другие приходят на операцию и по медицинским показаниям, например, для коррекции разницы в длине ног или устранения других проблем опорно-двигательного аппарата.

С 2023 года только в одной стамбульской клинике было проведено не менее десяти подобных операций. Следует указать, что перед вмешательством пациенткам обязательно назначают консультацию психолога, чтобы убедиться, что они имеют реалистичные ожидания и понимают все риски.

Источник: Instagram, DailyMail

Джамиля Суджадинова