 По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:37 - Сегодня
По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

По факту ДТП в Джульфе, в котором погибли 4 сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает агентство 1news.az со ссылкой на Report, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации дорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

По делу назначены соответствующие экспертизы.

08:50

12 сентября около 05 часов в Джульфинском районе НАР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, в результате опрокидывания автомобиля марки “BMW”, управляемым жителем района Гудратом Гулиевым, на месте происшествия погибли водитель и 3 пассажира.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что все четверо погибших в аварии были сотрудниками полиции.

Предполагается, что ДТП произошло в результате заноса автомобиля на дороге из-за дождливой погоды.

