Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Президент России Владимир Путин может приехать в Киев для проведения переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Такое предложение высказал глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Ранее выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин в очередной раз заявил, что "самым лучшим местом" для переговоров о мирном урегулировании в Украине он считает Москву. При этом он пообещал, что Зеленскому в случае его приезда в российскую столицу будет обеспечена "стопроцентная" гарантия безопасности.

"Гарантия стопроцентная... Если реально кто-то хочет с нами встретиться - мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - подчеркнул президент РФ. В то же время предложения встретиться с Зеленским в других странах он назвал "избыточными".

"Он (Владимир Путин. - Ред.) может приехать в Киев, - парировал украинский лидер в интервью ABC News. - Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ракетным обстрелам, атакам каждый день. Я не могу ехать в столицу этого террориста". По мнению Зеленского, Путин "понимает это".

В ходе беседы украинский лидер неоднократно повторял, что Путин не хочет встречаться с ним и прекращать войну в Украине. При этом он заявил, что Путин "играет с Соединенными Штатами в игры".

Источник: DW