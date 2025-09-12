Минфин Азербайджана просит СМИ ссылаться только на официальные данные

Министерство финансов Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с публикацией в некоторых СМИ необоснованных сведений, касающихся проверок, проводимых Службой государственного финансового контроля.

Как передает 1news.az, согласно информации органа, все контрольные мероприятия осуществляются в плановом порядке и в полном соответствии с законодательством. Проверки включают анализ финансовых результатов учреждений на основе данных бухгалтерского учёта.

Ведомство также подчеркнуло, что результаты всех проверок регулярно публикуются на официальном сайте министерства и доступны для общественности. В связи с этим, представителей СМИ просят использовать в своих материалах только официальные заявления, касающиеся контрольных мероприятий.