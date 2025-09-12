Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными компаниями России Гражданин Азербайджана Шанлик Шукюров, якобы связанный с турецкой компанией Mastel Makina, попал под действие нового пакета санкций Великобритании против компаний и предприятий оборонного сектора РФ, сообщает ТАСС.

В черный список попали компании «Анозит», «Протон», «Синвент», «Элеконд», НПО «Поиск», «Солитон», «Технодинамика», «Русполимет», «Бин Инь», «Российский институт мощного радиостроения», «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», заводы «Мезон» и «Реконд», Редкинский опытный завод, предприятие «Звукотехника», Сарапульский радиозавод, Мытищинский приборостроительный завод, конструкторское бюро «Икар».

Среди физических лиц санкции введены также в отношении Елены и Алексея Малицких, которых называют совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade.

В целом же Великобритания в рамках пакета санкций против РФ ввела рестрикции против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда.

Как отмечается, в заявлении на сайте британского правительства, под рестрикции подпали три компании, расположенные в Гонконге, три в Таиланде, одна в Индии и одна в Турции.