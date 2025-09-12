Сегодня в Армении пройдут переговоры по открытию турецко-армянской границы

Специальный представитель по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией посол Сердар Кылыч сегодня проведет встречи в Иреване по вопросу открытия турецко-армянской границы.

Кылыч и сопровождающая его делегация пройдут в Армению через пограничный пункт Алиджан в Игдыре и проведут ряд встреч в армянской столице.

В своем заявлении журналистам посол Кылыч отметил, что армянская сторона положительно относится к открытию границы, заявил: «Перед реализацией некоторых проектов необходимо провести ряд технических работ, в остальном у нас нет никаких проблем с намерениями».

По его словам, между ним и специальным представителем в Армении ведутся определенные работы: «Мы рассмотрим эти возможности, и определим , что можно сделать для экономической жизни двух стран, особенно этого региона».

Отметив важность функционирования Зангезурского коридора, Кылыч добавил: «Эта линия связи особенно важна. Зангезурская линия важна не только для Армении и Турции, но и для всего Центральной Азии и тюркских республик с точки зрения открытия новых возможностей. В соответствии с указаниями президента Турции, в краткосрочной перспективе мы хотим открыть эту линию и внести вклад в экономику двух стран, особенно развитию Игдыра и Карса».

По его словам, армянская сторона также положительно относится к этим вопросам: «Сегодня они выступили с заявлением, что готовы открыть границу». Конечно, они положительно относятся к тому, что выгодно для всех.

Перед реализацией некоторых проектов необходимо провести ряд технических работ, но в плане намерений у нас нет никаких проблем».

Губернатор Ыгдыра Эркан Туран также упомянул, что город граничит с тремя странами: «В нашей провинции этот процесс в целом оценивается с энтузиазмом. Под руководством нашего уважаемого президента были проведены очень серьезные и конструктивные переговоры со всеми нашими соседями по границе.

У нас есть пограничный пункт Алиджан, и недавно мы заложили фундамент для 124-километровой железной дороги Дилуджу-Карс, связанной с Зенгезурским коридором».

