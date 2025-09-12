Пезешкиан попросил прощения у иранского народа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил прощения у народа в эфире местного телевидения.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на Snn.ir, вчера Пезешкиан посетил провинцию Ардебиль и официально попросил прощения у народа страны за перебои в электро- и газоснабжении.

Он отметил, цель правительства не в том, чтобы создавать проблемы гражданам, а напротив, в улучшении их благосостояния.

Пезешкиан оценил нынешнюю ситуацию как период, полный трудностей: «К сожалению, когда мы пришли к власти, проблемы уже были накоплены. Иногда для того, чтобы опрокинуть систему, достаточно одной последней капли. Мы подошли к этому этапу».

Выразив надежду на то, что проблемы в стране будут решены, он отметил, что страна справится с этими проблемами.

Источник: Azad Iran