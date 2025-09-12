 Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами | 1news.az | Новости
Общество

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Согласно осенне-зимнему графику движения, который будет введён в действие ЗАО «Бакинский метрополитен», входящим в состав холдинга AZCON Holding, с 15 сентября в часы пик интервал между поездами будет впервые в истории метрополитена сокращён до 1 минуты 45 секунд.

Этот показатель был достигнут на основе принципа 34 пары/час (количество поездов, проходящих через одну станцию в обоих направлениях за 1 час), что стало уже вторым историческим рекордом за последний год.

Как передает 1news.az, в мае текущего года благодаря усовершенствованиям, проведённым в рамках имеющихся технических возможностей, интервал в часы пик был сокращён до 1 минуты 52 секунд. Теперь же дополнительные меры и инновации в области цифровизации позволили ещё больше увеличить плотность движения поездов в часы пик.

Переход на схему движения с 34 парами поездов благодаря упомянутым техническим и цифровым новшествам значительно увеличивает потенциал пассажироперевозок. Если учесть, что максимальная вместимость одного пятивагонного поезда составляет 1600 человек, то пропускная способность дополнительно вводимых поездов в обоих направлениях достигает 6400 пассажиров одновременно. В результате движения 34 пар поездов по новому графику за всё время часов пик, то есть, примерно за 4,5 часа, станет возможной перевозка 28 800 пассажиров. Наряду с общим объёмом перевозок в рабочие дни, эта цифра позволит дополнительно перевозить более 8 миллионов пассажиров в год.

Согласно новому графику на участке «28 Мая - Ахмедлы»:

В утренние (с 07:30 до 09:30) и вечерние (с 17:00 до 19:30) часы пик по рабочим дням интервал составит 1 минуту 45 секунд.

В промежутке с 07:00 до 07:30 утра интервал составит 1 минуту 52 секунды, а с 09:30 до 10:00 - 2 минуты.

Вечером в промежутке с 19:30 до 20:00 интервал будет сохранён на уровне 2 минут.

Испытания, проводившиеся в течение последнего месяца с учётом соответствующих нормативных документов и стандартов безопасности, были успешно завершены.

Это изменение интервала в часы пик является не только важным результатом в направлении обеспечения комфортного и безопасного движения пассажиров, но и создаёт дополнительные возможности для удовлетворения прогнозируемого спроса на перевозки с 15 сентября.

Бакинский метрополитен продолжит последовательно принимать меры по повышению качества обслуживания пассажирских перевозок и обеспечению более быстрого и удобного движения.

