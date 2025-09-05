 Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

First News Media20:05 - Сегодня
Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Британская монархия может претерпеть серьезные изменения после восхождения принца Уильяма на королевский трон.

По данным инсайдеров RadarOnline, наследник короля Чарльза III рассматривает возможность полного "отсечения" своего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевской семьи.

Уильям считает, что будущее монархии заключается в более узком кругу старших членов семьи, среди которых - он сам, жена Кейт Миддлтон, их дети и несколько проверенных советников. В этом сценарии для Гарри и Меган больше не останется места.

По словам источников, во время ежегодной поездки королевской семьи в Балморал проходят частные совещания, на которых решаются судьбоносные вопросы. Одним из них является лишение супругов последних привилегий. Впрочем, Кейт Миддлтон, которая традиционно выступает миротворцем, опасается, что окончательный разрыв может навсегда разрушить отношения между братьями:

"Кейт знает, что если титулы будут отменены, Гарри воспримет это как прямое нападение на него и его семью. Он не сможет увидеть в этом что-то другое, кроме унижения. Если такое решение будет принято, связи между ними будут окончательно разорваны".

Поделиться:
276

Актуально

Мнение

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской ...

Политика

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Политика

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Общество

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

В мире

Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

Команда ЕС отправится в США для обсуждения санкций против России

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Последние новости

Хакан Сабанджи назвал причину расставания с Ханде Эрчел – ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

Сегодня, 20:20

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Сегодня, 20:05

В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум

Сегодня, 19:50

Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

Сегодня, 19:35

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Сегодня, 19:20

АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджанская культура представлена на Orientalys Festival в Монреале - ФОТО

Сегодня, 18:50

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

Сегодня, 18:35

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию в Баку

Сегодня, 18:19

За сколько можно снять квартиру с видом на гоночную трассу в Баку?

Сегодня, 17:42

Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

Сегодня, 17:39

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Сегодня, 17:37

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской компанией - супруга погибшего пилота

Сегодня, 17:21

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 16 тыс. манатов

Сегодня, 16:58

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Сегодня, 16:50

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Сегодня, 16:45

Бакинская инициативная группа осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения

Сегодня, 16:40

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Сегодня, 16:35

«Nar» поддерживает просветительские мероприятия для детей – ФОТО

Сегодня, 16:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05