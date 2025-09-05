Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Британская монархия может претерпеть серьезные изменения после восхождения принца Уильяма на королевский трон.

По данным инсайдеров RadarOnline, наследник короля Чарльза III рассматривает возможность полного "отсечения" своего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевской семьи.

Уильям считает, что будущее монархии заключается в более узком кругу старших членов семьи, среди которых - он сам, жена Кейт Миддлтон, их дети и несколько проверенных советников. В этом сценарии для Гарри и Меган больше не останется места.

По словам источников, во время ежегодной поездки королевской семьи в Балморал проходят частные совещания, на которых решаются судьбоносные вопросы. Одним из них является лишение супругов последних привилегий. Впрочем, Кейт Миддлтон, которая традиционно выступает миротворцем, опасается, что окончательный разрыв может навсегда разрушить отношения между братьями:

"Кейт знает, что если титулы будут отменены, Гарри воспримет это как прямое нападение на него и его семью. Он не сможет увидеть в этом что-то другое, кроме унижения. Если такое решение будет принято, связи между ними будут окончательно разорваны".