 Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

First News Media10:20 - Сегодня
Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

После сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 АФФА предстоит решить главный вопрос.

А именно, кто встанет у руля сборной Азербайджана? После ухода Фернанду Сантуша ее временно возглавил Айхан Аббасов, под руководством которого была добыта ничья против Украины (1:1). Ассоциация занята поиском кандидатур, но время поджимает, ведь уже 10 октября предстоит провести выездной матч против Франции.

Сборная находится в достаточно непростой ситуации. И дело тут не только в текущей квалификации, вопрос надо рассматривать значительно шире. В ноябре прошлого года коллектив опустился в дивизион D Лиги наций и из этого «подвала» необходимо выбираться – падать дальше уже некуда. А в отборочном турнире чемпионата мира у команды остается очень непростой календарь – гостевые встречи с Францией и Украиной в октябре и домашние поединки с исландцами и теми же французами в ноябре.

АФФА надо определить кандидата у которого, с одной стороны, будет авторитет, а с другой – понимание того, как строить игру с долгосрочной перспективой и достигать определенного результата. Есть вероятность, что выбор падет на местного специалиста – у нас достаточно наставников, которые могут руководить сборной.

Например, Айхан Аббасов, временно заменивший Сантуша, в игре с Украиной доказал, что в азербайджанских специалистов можно и нужно верить.

Но тут немаловажен и еще один аспект – наставник должен сосредоточиться исключительно на сборной, а не совмещать несколько постов. А в данный момент тот же Аббасов по факту является главным тренером молодежной сборной (U-21) и клуба «Шемахи». «Сейчас я главный тренер «молодежки» и в следующем месяце нас ждут два сложных выездных матча в Чехии и Шотландии. Поэтому говорить о предстоящей игре против Франции с моей стороны сейчас некорректно. Но нужно найти силы и бороться, тогда все возможно», - подчеркнул А.Аббасов.

Среди тех, кто может возглавить национальную команду, фигурирует и имя Рашада Садыхова. У него была богатая игровая карьера, он неизменно являлся лидером как на поле, так и в раздевалке. Экс-капитан сборной обладает необходимым авторитетом, харизмой и наверняка к нему будут прислушиваться. А «Зиря» под руководством Садыхова успешно выступает в чемпионате страны.

Вероятно, АФФА обсуждает и кандидатуру Гурбана Гурбанова. Но его приглашение, в первую очередь, ослабит «Карабах», которому предстоит во второй раз в истории играть в основной сетке Лиги чемпионов. Гурбанова во главе агдамского клуба можно назвать тренером на своем месте, а возможное совмещение постов ни к чему хорошему не приведет. Однажды это уже проходили.

Остается запастись терпением и ждать, кого же выберет АФФА. Нельзя исключать вероятности, что кресло вновь займет наставник из-за рубежа. И все-таки, очень хочется видеть во главе сборной азербайджанского специалиста.

Ниджат Асланов

Поделиться:
652

Актуально

Общество

В Азербайджане увеличилась численность населения

Общество

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными ...

Общество

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Футбол

Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

Игроки сборной Азербайджана получили вознаграждение за ничью с Украиной

Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён»

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Украиной - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Месси еще не определился с решением по участию на ЧМ-2026

Последние новости

В Баку сильный ветер сломал ветку дерева и повалил её на дорогу

Сегодня, 12:25

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

Сегодня, 12:12

В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

Сегодня, 12:05

Состояние Сардара Фараджева оценивается как средней тяжести

Сегодня, 12:00

Пезешкиан попросил прощения у иранского народа

Сегодня, 11:55

Минфин Азербайджана просит СМИ ссылаться только на официальные данные

Сегодня, 11:50

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными компаниями России

Сегодня, 11:44

Американские усиления обладателя Кубка Азербайджана

Сегодня, 11:40

Особая карта от Birbank Biznes для женщин-предпринимателей

Сегодня, 11:38

В Азербайджане увеличилась численность населения

Сегодня, 11:35

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Сегодня, 11:30

ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

Сегодня, 11:25

Спецпредставитель Турции прибыл в Армению

Сегодня, 11:10

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011-2024» - ФОТО

Сегодня, 11:05

Левон Тер-Петросян предлагает называть Зангезурский коридор Зангезурским транспортным узлом

Сегодня, 11:00

В Баку в тоннеле перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:53

В Непале не смогли поймать 12,5 тыс. заключенных, сбежавших во время беспорядков

Сегодня, 10:46

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Сегодня, 10:42

По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:37
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05