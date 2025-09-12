Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

После сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 АФФА предстоит решить главный вопрос.

А именно, кто встанет у руля сборной Азербайджана? После ухода Фернанду Сантуша ее временно возглавил Айхан Аббасов, под руководством которого была добыта ничья против Украины (1:1). Ассоциация занята поиском кандидатур, но время поджимает, ведь уже 10 октября предстоит провести выездной матч против Франции.

Сборная находится в достаточно непростой ситуации. И дело тут не только в текущей квалификации, вопрос надо рассматривать значительно шире. В ноябре прошлого года коллектив опустился в дивизион D Лиги наций и из этого «подвала» необходимо выбираться – падать дальше уже некуда. А в отборочном турнире чемпионата мира у команды остается очень непростой календарь – гостевые встречи с Францией и Украиной в октябре и домашние поединки с исландцами и теми же французами в ноябре.

АФФА надо определить кандидата у которого, с одной стороны, будет авторитет, а с другой – понимание того, как строить игру с долгосрочной перспективой и достигать определенного результата. Есть вероятность, что выбор падет на местного специалиста – у нас достаточно наставников, которые могут руководить сборной.

Например, Айхан Аббасов, временно заменивший Сантуша, в игре с Украиной доказал, что в азербайджанских специалистов можно и нужно верить.

Но тут немаловажен и еще один аспект – наставник должен сосредоточиться исключительно на сборной, а не совмещать несколько постов. А в данный момент тот же Аббасов по факту является главным тренером молодежной сборной (U-21) и клуба «Шемахи». «Сейчас я главный тренер «молодежки» и в следующем месяце нас ждут два сложных выездных матча в Чехии и Шотландии. Поэтому говорить о предстоящей игре против Франции с моей стороны сейчас некорректно. Но нужно найти силы и бороться, тогда все возможно», - подчеркнул А.Аббасов.

Среди тех, кто может возглавить национальную команду, фигурирует и имя Рашада Садыхова. У него была богатая игровая карьера, он неизменно являлся лидером как на поле, так и в раздевалке. Экс-капитан сборной обладает необходимым авторитетом, харизмой и наверняка к нему будут прислушиваться. А «Зиря» под руководством Садыхова успешно выступает в чемпионате страны.

Вероятно, АФФА обсуждает и кандидатуру Гурбана Гурбанова. Но его приглашение, в первую очередь, ослабит «Карабах», которому предстоит во второй раз в истории играть в основной сетке Лиги чемпионов. Гурбанова во главе агдамского клуба можно назвать тренером на своем месте, а возможное совмещение постов ни к чему хорошему не приведет. Однажды это уже проходили.

Остается запастись терпением и ждать, кого же выберет АФФА. Нельзя исключать вероятности, что кресло вновь займет наставник из-за рубежа. И все-таки, очень хочется видеть во главе сборной азербайджанского специалиста.

Ниджат Асланов