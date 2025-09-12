Состояние Сардара Фараджева оценивается как средней тяжести
Лечение народного артиста Сардара Фараджева продолжается в отделении реанимации Центральной больницы нефтяников.
Об этом сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), отвечая на запрос 1news.az.
Состояние народного артиста, у которого диагностированы острый инфаркт миокарда, желудочно-кишечное кровотечение и острая сердечная недостаточность, в настоящее время оценивается как средней тяжести.
