Состояние Сардара Фараджева оценивается как средней тяжести

Лечение народного артиста Сардара Фараджева продолжается в отделении реанимации Центральной больницы нефтяников.

Об этом сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), отвечая на запрос 1news.az.

Состояние народного артиста, у которого диагностированы острый инфаркт миокарда, желудочно-кишечное кровотечение и острая сердечная недостаточность, в настоящее время оценивается как средней тяжести.

