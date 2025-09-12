 Все обогащенные материалы Ирана находятся под завалами ядерных объектов - Арагчи | 1news.az | Новости
Все обогащенные материалы Ирана находятся под завалами ядерных объектов - Арагчи

First News Media10:15 - Сегодня
Все обогащенные материалы Ирана находятся под завалами ядерных объектов - Арагчи

Все иранские обогащенные ядерные материалы на данный момент находятся под завалами на ядерных объектах после ударов Израиля и США по ним, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Все наши материалы сейчас находятся под завалами после ударов по ядерным объектам. Доступ к этим материалам и их состояние в настоящее время оценивается специалистами из иранской организации по атомной энергии», – сказал Арагчи.

Он также отметил, что после проведения оценки состояния ядерных материалов Организация по атомной энергии Ирана составит доклад, который передаст Совету нацбезопасности страны. После этого Совет примет решение.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало информации от Ирана по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана. Позднее Арагчи и Гросси подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по ИРИ.

Источник: РИА Новости

239

