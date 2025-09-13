В Грузии арестовали бывшего министра обороны Грузии Бурчуладзе

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, обвиняемому в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает информационное агентство Интерпрессньюс.

Арестовать бывшего чиновника просила генеральная прокуратура. Защита Бурчуладзе предлагала суду альтернативу – освобождение под залог в размере 100 тыс. лари, что эквивалентно более $37 тысячам.

Отмечается, что Бурчуладзе обвиняют в коррупции. Согласно материалам дела, в 2023 году, занимая пост министра, он превысил свои должностные полномочия. Утверждается, что в результате фиктивных соглашений, заключенных при покупке медицинского оборудования для военного госпиталя, Министерство обороны понесло убытки в размере 1 333 728 лари ($495 тыс.).

Кроме того, в 2025 году Бурчуладзе и его супруга стали владельцами дома и земельного участка в Испании, заплатив за недвижимость $544 тысячи. При этом легальность источников финансирования данной покупки документально не подтверждена.

Источник: Gazeta.Ru