Гурбан Гурбанов: Мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр

First News Media23:36 - 27 / 01 / 2026
Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов верит, что его футболисты покажут в матче против английского "Ливерпуля" одну из своих лучших игр.

Опытный специалист поделился своим видением предстоящего матча во вторник на пресс-конференции в преддверии игры заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Наставник агдамцев подчеркнул, что завтра болельщиков ожидает интересная встреча.

"Выходим на последний матч общего этапа. Будем выступать на великолепном стадионе и перед невероятными фанатами. Футболисты "Ливерпуля" всегда жаждут победы. Очень хотим показать в Англии хорошую игру. Верю, что мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр".

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" пройдет на "Энфилде" и стартует в полночь 29 января по бакинскому времени.

Источник: Report

