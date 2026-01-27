В Азербайджане освобожден от занимаемой должности заместитель министра

Заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров освобождён от занимаемой должности.

По информации Qafqazinfo, ожидается, что в ближайшие дни он будет назначен на более высокую должность.

Отметим, накануне были внесены изменения в «Положение о Министерстве сельского хозяйства». Как сообщает 1news.az, согласно Указу президента Ильхама Алиева, число заместителей министра увеличено с трёх до четырёх.

Сегодня соответствующими распоряжениями главы государства заместителями министра назначены занимавший должность советника Зауp Алиев и начальник отдела организации растениеводства и мониторинга Сеймур Сафарли.

На данный момент заместителями министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова являются Эльчин Зейналов, Заур Алиев, Сеймур Сафарли и Ильхама Гадырова.