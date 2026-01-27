 В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской бухты - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской бухты - ФОТО

First News Media21:52 - Сегодня
В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской бухты - ФОТО

27 января в Кабинете Министров под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное вопросам реализации «Комплексного плана мероприятий на 2025-2030 годы по повторной ликвидации и изоляции аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений различного назначения в Каспийском море, включая аварийные и ликвидированные скважины, эстакады, причальные мосты, платформы, а также подъему затонувших и полузатонувших судов и выполнению других реабилитационных работ» и улучшению экологического состояния Бакинской бухты.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в своем выступлении премьер-министр отметил, что в нефтегазовых месторождениях Каспийского моря, расположенных в азербайджанском секторе, вследствие износа, коррозии и воздействия гидрометеорологических факторов аварийное состояние приобрели унаследованные с советских времен гидротехнические сооружения различного назначения, ликвидированные или законсервированные нефтяные скважины, эстакады, причальные мосты и платформы. Возникшие в результате этого проблемы негативно сказываются на экологическом состоянии моря. Вместе с тем, подчеркивалось, что в результате длительного антропогенного воздействия в Бакинской бухте (на Приморском бульваре) значительно углубилось загрязнение, что обусловило острую необходимость в улучшении ее экологического состояния.

В связи с Комплексным планом мероприятий заведующий отделом промышленности и энергетики Аппарата Кабинета Министров Эльшан Гаджизаде представил презентацию, были заслушаны доклады министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Рашада Исмаилова, президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшана Наджафа и председателя Правления Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Афгана Джалилова.

В то же время, по вопросам улучшения экологического состояния Бакинской бухты были заслушаны доклады председателя правления Управления Приморского бульвара Ханлара Агаларова и председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова и другие выступления.

Были проведены обсуждения, по итогам которых соответствующим государственным органам были даны поручения о проведении мониторинга в Каспийском море с последующей разработкой интерактивной картографической схемы, определению и приоритетности объемов работ, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципов государственно-частного партнерства. Также были даны поручения по демонтажу аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений и скважин, подъему затонувших и полузатонувших судов, а также оценке воздействия реализуемых мер на улучшение состояния прибрежной морской среды.

В целях очистки Бакинской бухты (Приморского бульвара) и улучшения ее экологического состояния было поручено подготовить План мероприятий, предусматривающий неотложные работы по удалению с территории обнажившихся в прибрежной зоне металлических конструкций вследствие отступления морской воды, предотвращению сброса сточных вод в акваторию, очистке поверхности воды от нефтяных пятен и различных отходов, а также прилегающих земель, загрязненных нефтью.

Поделиться:
307

Актуально

Общество

В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской ...

Политика

Баку и Ереван договорились о транспортировке сжиженного газа через Азербайджан

Мнение

Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается ...

Общество

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Общество

Стали известны подробности о матери, оставившей своих детей в салоне красоты: «Она употребляет запрещенные вещества» - ВИДЕО

В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской бухты - ФОТО

В Азербайджане освобожден от занимаемой должности заместитель министра

AQTA расследует качество соленой и квашеной капусты, реализуемой без упаковки - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

NYT: Трамп будет наделен неограниченными полномочиями по управлению Газой

Сегодня, 23:17

Российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харькове, три человека погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:09

Стали известны подробности о матери, оставившей своих детей в салоне красоты: «Она употребляет запрещенные вещества» - ВИДЕО

Сегодня, 23:00

В Израиле остановили «таймер плена»

Сегодня, 22:47

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Сегодня, 22:32

Премьер-министр Дании: Оборонный договор с США 1951 года может быть пересмотрен

Сегодня, 22:26

Трамп: «По Украине и России происходят очень хорошие вещи»

Сегодня, 22:05

В Кабмине состоялось совещание по экологическому состоянию Каспия и Бакинской бухты - ФОТО

Сегодня, 21:52

Главы МИД Армении и ПАСЕ обсудили прогресс в мирном урегулировании между Баку и Ереваном

Сегодня, 21:46

Пезешкиан: Иран приветствует любой процесс, который будет способен предотвратить войну

Сегодня, 21:15

Главный тренер «Ливерпуля»: Мы хорошо подготовились к игре с «Карабахом»

Сегодня, 20:54

В Азербайджане освобожден от занимаемой должности заместитель министра

Сегодня, 20:44

Трамп: Зона ответственности Совета мира может распространиться и на другие территории

Сегодня, 20:24

Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 4 секунды ближе к «ядерной полуночи» - ВИДЕО

Сегодня, 20:12

AQTA расследует качество соленой и квашеной капусты, реализуемой без упаковки - ФОТО

Сегодня, 20:01

Трамп анонсировал урегулирования 9-го конфликта с начала второго срока на посту президента США

Сегодня, 19:48

В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

Сегодня, 19:40

Баку и Ереван договорились о транспортировке сжиженного газа через Азербайджан

Сегодня, 19:23

Фридрих Мерц: Успешным переговорам по Гренландии способствовало европейское единство

Сегодня, 19:16

Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо

Сегодня, 19:00
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00