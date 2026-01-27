 Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается по восходящей | 1news.az | Новости
Мнение

Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается по восходящей

Ялчин Алиев17:34 - Сегодня
Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается по восходящей

Состоявшийся визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Баку стал одним из тех дипломатических событий, которые, несмотря на внешнюю сдержанность, укладываются в логику гораздо более широких региональных процессов.

На фоне продолжающейся турбулентности на Ближнем Востоке, нагнетания напряженности вокруг соседнего Ирана и трансформации системы глобальной и региональной безопасности подобные контакты приобретают особое значение, выходя далеко за рамки протокольной дипломатии.

Азербайджан и Израиль на протяжении многих лет демонстрируют устойчивую модель стратегического партнерства, основанную на прагматизме, взаимной выгоде и умении вести диалог без избыточной публичности. Именно поэтому визит главы МИД Израиля вызывает повышенный интерес как в экспертной среде, так и среди наблюдателей, внимательно следящих за изменениями в региональной конфигурации сил.

О том, какие сигналы нес этот визит, в каких направлениях может развиваться азербайджано-израильское сотрудничество в ближайшей перспективе, на вопросы 1news.az ответил депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

- Как Вы оцениваете визит главы МИД Израиля в Баку. Этот визит - рутинная дипломатия или сигнал о стратегическом углублении отношений с Азербайджаном?

- Визит министра Гидеона Саара в Баку демонстрирует высокий уровень заинтересованности Израиля в поддержании стратегического партнерства с Азербайджаном, укреплении и развитии этого партнерства. Вчера в парламенте я участвовал во встрече господина Саара с членами нашего Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям. На этой встрече были высказаны соображения о том, чтобы и парламентская линия партнерства наших стран тоже укреплялась. Такая взаимная заинтересованность была выражена, и я думаю, что идея получит развитие и будет реализовываться. Так что я бы не сводил этот визит к какой-то рутинной дипломатии. Это важный сигнал заинтересованности в развитии и углублении наших отношений.

- Насколько вопросы безопасности и региональной стабильности стали центральными в повестке визита, и можно ли ожидать их дальнейшего институционального оформления?

- Безопасность в регионе, особенно с учетом того, что все сейчас вокруг Ирана сконцентрировано, а мы непосредственно граничим с этой страной, то безусловно, для нас это - очень важная тема. В парламенте мы ее не обсуждали, но я абсолютно уверен, что так или иначе в беседе с господином Президентом и главой нашего МИД эта тема в той или иной мере, безусловно, затрагивалась. Я думаю, что для азербайджанского руководства очень важно получить информацию с первых рук, и я не исключаю, что одной из целей визита главы МИД Израиля в Азербайджан, а затем и в Казахстан, является в том числе доведение до сведения нашего высшего руководства позиции израильской стороны по данному вопросу.

В контексте безопасности у нас две основные линии в отношениях с Израилем. Первая - это поставки высокотехнологичного оружия и оборудования. Насколько я понимаю, партнерство в этой области не только сохраняется, но и углубляется. И вторая линия – это обмен информацией по вопросам, представляющим угрозу для безопасности как Израиля, так и Азербайджана. В первую очередь, это касается борьбы с терроризмом. Еще один очень важный компонент - конечно, кибербезопасность. И мы здесь от Израиля получаем необходимую поддержку. Так что я думаю, что все эти вопросы присутствовали в повестке визита главы МИД Израиля.

- В какой мере иранский фактор определял содержание переговоров в Баку?

- Иранская повестка, безусловно, присутствовала на встречах в Азербайджане. С той лишь разницей, что она не обнародовалась. Это тоже понятно почему.

- Можно ли говорить о том, что Азербайджан для Израиля - один из немногих партнёров в мусульманском мире, с которым возможен прагматичный и непубличный диалог?

- То, что Азербайджан является важным партнером для Израиля - стороны все время это подчеркивают. У нас ровные отношения, и меняющаяся международная конъюнктура на них не отразилась. Мы все время поддерживали этот уровень высокий взаимоотношений с Израилем. Он выгоден для Израиля, он выгоден для Азербайджана. Мы углубляем сотрудничество во многих сферах.

Помимо перечисленных, это еще и управление водными ресурсами, в чем у Израиля очень большой опыт. Как известно, Азербайджан собирается строить на Абшероне опреснительную установку. Помимо этого, еще одна важная область - очистка сточных вод. Это рациональное использование уже существующих водных ресурсов в переводах на капельное орошение. Во всем этом у Израиля колоссальный опыт. Фактически, страна, у которой водных ресурсов может быть в 5-6 раз, а может и в 10 раз меньше, чем у Азербайджана, умудряется быть очень серьезной сельскохозяйственной державой. Я думаю, что мы этот опыт будем активно перенимать. Плюс есть фармацевтика, в которой у Израиля очень большой опыт. Это в целом здравоохранение.

У нас очень много сфер, в которых наше партнерство будет укрепляться и углубляться. Достаточно отметить даже поток туристов из Израиля в Азербайджан, который увеличился на 50%. Между нашими странами практически ежедневно летают самолеты. Такая высокая частота полетов у Азербайджана существует с очень ограниченным числом стран. Но Израиль, я уверен, входит в пятерку государств, с которыми поддерживается очень интенсивное авиасообщение. Это тоже очень важно, потому что без коммуникации нет сотрудничества. Высокий уровень коммуникации позволяет поддерживать сотрудничество в постоянном развитии. Так что все эти вопросы, они подчеркивают то, что наше партнерство носит стратегический характер и будет развиваться по восходящей. В этом заинтересован и Израиль, и Азербайджан.

- Что, на ваш взгляд, стало самым важным, но наименее обсуждаемым вопросом в ходе этого визита?

- Я полагаю, что наиболее важным и менее всего преданным публичности вопросом в ходе визита Саара в Азербайджан была ситуация вокруг Ирана. Нам очень важно иметь информацию с первых рук и понимать, какое вырисовывается будущее. Однако это тот вопрос, конкретика по которому вряд ли подлежит широкому обнародованию. Но это, я думаю, самый важный вопрос сегодня.

