Стали известны подробности о матери, оставившей своих детей в салоне красоты: «Она употребляет запрещенные вещества» - ВИДЕО

Стали известны подробности о детях, которых разместили в приют после того, как мать оставила их в салоне красоты в Баку.

Как указывал 1news.az ранее, информацию о них накануне разместила на своей странице в социальной сети Facebook заявила детская правозащитница, руководитель Приюта для женщин и детей «Мехрибан» Мехрибан Зейналова.

Она сообщила, что отец забрал детей у матери и привез их в дом бабушки и дедушки, чтобы они остались на их попечении. Но несмотря на все старания, из-за ограниченных материальных и социальных возможностей бабушка и дедушка не смогли обеспечить детям должный уход.

Позже мать снова забрала детей у отца, но оставила их в одном из салонов красоты у своей подруги и ушла.

Как отметил сотрудник приюта, мать детей, по имеющейся информации, употребляет запрещенные вещества. «Зарабатывает себе на жизнь тем, что печет и продает сладости. Она не может обеспечить должный уход за детьми, они не получают нормальное образование. Дети говорят, что бабушка (кажется, она им неродная) с ними плохо обращалась, но мать они любят», - рассказал сотрудник приюта.

Таже выяснилось, что мать с детьми проживали в бане, однако недавно женщина исчезла и связаться с ней не удавалось. После этого сотрудники бани обратились в госорганы.

Судьбой детей сразу же занялось Агентство социальных услуг, усилиями которого они были размещены в Приют для женщин и детей "Мехрибан".

Также отметим, что у одного из детей, имеются проблемы с сердцем.