Поддельные награды: кто занимается раздачей медалей в Азербайджане? - ВИДЕО

В Азербайджане в последние годы набирает обороты любопытная тенденция: началась своеобразная «гонка медалей». Но речь идет вовсе не о государственных наградах.

По закону, ордена и медали вручает только государство - и исключительно за реальные заслуги перед страной.

Однако некоторые неправительственные организации решили сыграть на символике и фактически превратились в «фабрики фальшивого героизма».

Любопытная деталь: значительная часть подобных «наград» изготавливается вовсе не в Азербайджане, а в России. Возникает резонный вопрос: какими заслугами должен обладать гражданин страны, чтобы получить медаль, сделанную за ее пределами?

