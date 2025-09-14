Убийство Ирины Заруцкой в США: мать подозреваемого сделала шокирующее заявление

Мать 34-летнего американца Декарлоса Брауна, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, считает, что ее сына нельзя было выпускать из тюрьмы на основании «письменного обещания».

Об этом она сказала изданию The New York Post

51-летняя Мишель Девитт рассказала, что ее сын страдает шизофренией и его психическое здоровье быстро ухудшалось.

По ее словам, всего за несколько дней до безумного нападения она просила оказать ему помощь и пыталась устроить в приют для бездомных, но им отказали.

Девитт добавила, что психиатрическое учреждение не позволило ей поместить его к ним на длительный уход, поскольку она не является его законным опекуном.

По ее словам, Браун становился все более агрессивным. Мать подозреваемого считает, что в поезде он набросился на украинскую беженку в припадке такой агрессии.

Она добавила, что разговаривала с Брауном по телефону после его ареста, и он сказал ей, что кто-то «удаляет из его мозга чип», который контролировал его действия, и что он вскоре снова будет на свободе.

Источник: ТСН