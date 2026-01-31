 Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

First News Media11:17 - Сегодня
Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Парламентам мира направлен призыв в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17-22 мая 2026 года.

Как сообщает Report, 30 января впервые было проведено мероприятие под названием "Роль парламентов в развитии устойчивых городов и продвижении устойчивой урбанизации", посвященное опыту Азербайджана в градостроительстве и WUF13, с участием 32 парламентариев из 30 стран мира.

Цель мероприятия - внести вклад в продвижение парламентской дипломатии в рамках WUF13.

Мероприятие состоялось по инициативе депутата Парваны Велиевой, члена Глобальной парламентской академии (GCAP), в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре - WUF13 Azerbaijan. В обсуждениях приняли участие представители системы ООН - UN-Habitat и двух других специализированных организаций.

Выступившие на мероприятии иностранные депутаты рассказали об опыте урбанизации своих стран.

Открывая мероприятие, депутат Парвана Валиева поблагодарила иностранных коллег за поддержку инициативы и участие в заседании, посвященном WUF13. В качестве специального гостя на открытии выступил министр окружающей среды и модернизации сельских районов Доминики Козьер Фредерик, рассказавший об опыте урбанизации малых островных государств и существующих проблемах.

"После разрушений, вызванных тропическим штормом Эрика в 2015 году и ураганом Мария в 2017 году, мы поняли, что слабое регулирование усугубляет ущерб от катастроф. Парламент Доминики укрепил нормы строительства, законы о зонировании и системы физического планирования, чтобы жилищная политика в первую очередь защищала жизнь людей, а только потом рыночные интересы, и чтобы были построены устойчивые города для будущих поколений", - отметил он.

Заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева выступила с презентацией об опыте градостроительства Азербайджана и процессе подготовки к Всемирному форуму городов, предоставив информацию о целях мероприятия и перспективах участия. Она также затронула роль законодательства в применении современных практик градостроительства и важность парламентской дипломатии на форумах городов.

Члены парламентов 30 стран, участвовавшие в обсуждениях, высоко оценили проведение WUF13 в Азербайджане, а также богатый опыт страны в градостроительстве, и направили совместное обращение к национальному координатору WUF13.

В обращении говорится:

"Мы, члены парламентов, представляющие 30 стран, признаем, что города находятся в центре наиболее актуальных глобальных вызовов сегодняшнего дня и одновременно являются ключом к их решению. Быстрая урбанизация, климатические риски, неравенство, вынужденное перемещение и углубляющийся глобальный жилищный кризис требуют скоординированного политического руководства, законодательной деятельности и устойчивых инвестиций.

Мы признаем места проживания основной опорой социальной стабильности. В ответ на глобальный жилищный кризис, затрагивающий миллиарды людей в мире, мы призываем к следующему:

- Разработка доступных, адекватных и устойчивых жилищных решений, в частности для групп с низким доходом, женщин, молодежи, мигрантов и беженцев/вынужденных переселенцев;

- Формирование законодательных рамок, поддерживающих социальное жилье, инклюзивное зонирование и ответственное городское управление.

Мы еще раз подтверждаем, что парламенты играют решающую роль в преобразовании глобальных городских обязательств в национальные законы, политики и механизмы финансирования.

Мы призываем парламенты по всему миру:

- Интегрировать устойчивое городское развитие в национальные стратегии развития, климатическую политику и бюджетные рамки;

- Усилить законодательную поддержку климатоустойчивых, инклюзивных и человекоориентированных городов в соответствии с Новой городской повесткой дня и Целями устойчивого развития;

- Продвигать городскую политику, обеспечивающую справедливый доступ к услугам, микромобильности, зеленым зонам и основным объектам инфраструктуры.

Мы выражаем сильную поддержку Азербайджанской Республике как хозяину 13-й сессии Всемирного форума городов, приветствуем приверженность Азербайджана продвижению глобального диалога по устойчивой урбанизации и его деятельность по позиционированию городов как движущей силы устойчивости, мира и инклюзивного развития".

Обращение было единогласно поддержано.

Отметим, что парламентарии являются одной из основных групп участников Всемирных форумов городов.

Поделиться:
170

Актуально

Политика

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Политика

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Политика

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Общество

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского ...

Политика

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для военной операции против Ирана

Трамп в Давосе провел двусторонние встречи только с Президентом Ильхамом Алиевым и Зеленским

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

Последние новости

Скончался полковник Тельман Оруджев

Сегодня, 11:40

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Сегодня, 11:27

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:17

В Баку избили сына народного артиста

Сегодня, 11:10

Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Сегодня, 10:50

В Турции задержаны Хасан Джан Кая и Reynmen

Сегодня, 10:35

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Жестокое убийство в Геранбое: задержан ветеран Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 10:05

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Сегодня, 09:45

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

Сегодня, 09:30

В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

Сегодня, 09:15

Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд

Сегодня, 09:00

СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

Сегодня, 08:35

СМИ: Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Сегодня, 08:20

Лейла Алиева ознакомилась с «Азербайджанской комнатой» в Женевском офисе ООН

Сегодня, 00:34

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря - ФОТО

30 / 01 / 2026, 23:54

Снижен скоростной режим на трассе Зыхский круг-аэропорт

30 / 01 / 2026, 23:42

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

30 / 01 / 2026, 23:23

Спецпредставитель Президента Азербайджана провёл встречи с руководством Пакистана

30 / 01 / 2026, 23:20

Зеленский о первом дне «энергетического перемирия» с Россией

30 / 01 / 2026, 23:11
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48