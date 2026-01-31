В Баку избили сына народного артиста

В Баку нападению группы лиц подвергся Артур Балыев (1981 г.р.) - сын покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Наталии Балыевой.

Как сообщает 1news.az, об этом Qafqazinfo рассказал сам потерпевший.

По его словам, инцидент произошёл вчера вечером в Бинагадинском районе, в 8-м микрорайоне, на улице Аджеми Нахчывани.

"Вечером мне позвонили с незнакомого номера, назвали номер автомобиля моей матери и спросили, принадлежит ли он нам. Я приехал на место. Водитель автомобиля Toyota заявил, что два-три дня назад BMW, принадлежащий моей матери, якобы задел его машину. Их было четверо. Я осмотрел повреждения и пояснил, что они не совпадают: царапина на Toyota находилась значительно выше, кроме того, автомобиль моей матери уже четыре дня не использовался. Однако они в грубой форме настаивали на том, что происшествие произошло по нашей вине", - сказал сын артистов.

Артур Балыев отметил, что после того как он доказал, что повреждения не могли быть нанесены их автомобилем, оппоненты повели себя агрессивно и напали на него.

"Они начали ругаться, после чего набросились на меня и стали избивать. У меня многочисленные травмы головы, лица и тела, я госпитализирован. О случившемся сообщил в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование в 5-м отделе полиции Бинагадинского района", - сообщил он.