Председатель комитета: В Азербайджане много людей, нуждающихся в пересадке сердца

В Азербайджане много людей, нуждающихся в пересадке сердца.

Как сообщает AПA, об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, выступая на круглом столе на тему «Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение здравоохранения Азербайджана и будущие перспективы».

По его словам, ключевым вопросом в этой сфере является поиск донора: «После проведения первой трансплантации сердца в Азербайджане мы наблюдаем рост числа людей, желающих стать донорами сердца».