Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

МИД Армении в лице пресс-секретаря Ани Бадалян заявил, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в возможно сжатые сроки станет серьёзным шагом на пути к институционализации установившегося мира.

«Когда 13 марта этого года было объявлено о согласовании текста соглашения Армения-Азербайджан, армянская сторона одновременно выразила готовность подписать соглашение в кратчайшие сроки. Этот подход был подтверждён парафированием соглашения 8 августа, что, как важное событие, зафиксировавшее установление мира, получило широкую международную поддержку. Принципиальный подход Армении к дате подписания не изменился. Скорейшее подписание соглашения станет серьёзным шагом на пути к институционализации установившегося мира», — подчеркнула Бадалян.

Прежде всего, здесь необходимо сказать, что неизменность подхода Армении к вопросу подписания – это очень плохо.

Мне не раз приходилось писать, что армянская сторона при каждом шаге в процессе подготовки мирного соглашения заявляла о готовности «вот прямо сейчас» подписать мирный договор. Правда, потом делались новые шаги на этом пути, и Армения снова заявляла о готовности «вот прямо сейчас» подписать договор.

Судя по всему, армянская сторона не отказывается от этой привычки в надежде создать впечатление о том, что именно Азербайджан затягивает подписание мирного договора.

Очевидно, уроки реальной истории армянской стороне, взращенной на истории мифической, усваивать трудно.

Способность быстро забывать подписанные документы, искажать их содержание всегда была отличительной чертой наших незваных нынешних соседей. Напомню, 6 августа с.г. в Вашингтоне была подписан Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в присутствии Президента Соединенных Штатов Америки. В первой же статье этой декларации сказано: «В присутствии Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа мы стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел наших стран текста Соглашения об установлении мира и двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Мы признаем необходимость дальнейших шагов для подписания и последующей ратификации данного Соглашения, подчеркиваем важность обеспечения и укрепления мира между нашими странами».

Яснее не скажешь: путь для подписания ратифицированного Соглашения еще не пройден – «необходимы дальнейшие шаги». Очевидно, во имя избежания этих необходимых дальнейших шагов и делаются эти заявления о скорейшем подписании соглашения.

Поэтому, мне кажется, партнерам по переговорному процессу необходимо напомнить, как минимум, об одном основном не выполненном шаге для подписания парафированного соглашения: внесение изменений в Конституцию Республики Армения с целью устранения в ней положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану.

Остановимся на безусловной необходимости этого поподробнее.

В феврале с.г. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил о необходимости срочного принятия новой Конституции Республики Армения и проведения для этого в стране всенародного референдума.

Он дословно сказал: «Принятие новой Конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей Конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой Конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа».

Подлежащие пересмотру положения Конституции Армении служат идеологическим и правовым основанием территориальных притязаний на земли другого государства — Азербайджана. Присутствие подобных положений в основном законе страны — прямая угроза территориальной целостности соседнего государства и стабильности в регионе.

Первое армянское государство на Южном Кавказе построено на цепочке нелегитимных актов, которые положены в основу этого несубъектного государства. Мы писали, что совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» нарушило сразу три конституции в Советском Союзе – Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и Конституцию Армянской ССР. Поэтому с момента принятия оно являлось нелигитимным и юридически ничтожным. На его основе 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении. Декларация, положившая в свою основу нелегитимный документ, априори стала юридически ничтожной и не должна была признаваться мировым сообществом.

Однако именно она была положена в основу Конституции Республики Армения 1995 года, в преамбуле которой содержится указание об этом. А это означает, что в Конституции Республики Армения содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и любое мирное соглашение, подписанное Пашиняном, будет противоречащим Конституции и дважды нелегитимным: из-за Декларации и из-за противоречия Конституции.

В принципе вся законотворческая деятельность армянского государства вследствие этого представляет собой поступательное принятие юридически ничтожных нормативных актов, положенных в основу этого пока еще несубъектного, но уже стремящегося обрести субъектность государства.

Именно поэтому в отмеченной выше Совместной декларации от 8 августа 2025 года были предусмотрены дальнейшие шаги на пути к подписанию мирного соглашения.

Азербайджан давно привык к тому, что риторика армянской стороны ничего не стоит, так же, как и любые заверения на высшем уровне. Только лишь юридическое оформление отказа от территориальных притязаний к Азербайджану может дать результат… Даже в этом не уверен…