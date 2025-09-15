Непальская молодёжь выбрала нового премьера через Discord-дебаты - ВИДЕО

В четверг в Непале произошли массовые протесты, завершившиеся свержением правительства, обвиняемого в коррупции.

Тысячи молодых людей собрались на онлайн-дебаты, чтобы выбрать нового лидера страны, подход к которому оказался беспрецедентным для любой выборной демократии.

Протестующие, главным образом представители поколения Z, выражали недовольство традиционной политической системой страны. С момента принятия новой конституции в 2008 году, когда была упразднена монархия, в Непале сменилось 14 правительств, представлявших три основные партии. Жестокое подавление протестов силами безопасности, в результате которого погибло как минимум 72 человека, ещё больше подорвало доверие молодого поколения к политическим институтам. Молодые люди требовали лидера, способного вывести страну с населением около 30 миллионов из политического хаоса и искоренить коррупцию и кумовство, сделав это нетрадиционными методами.

Выбор нового премьера прошёл через виртуальный опрос на Discord, платформе обмена сообщениями, популярной среди онлайн-геймеров. Онлайн-встречу организовала группа Hami Nepal, стоящая за протестами и насчитывающая более 160 000 участников. Дискуссия велась на канале «Молодёжь против коррупции» и собрала более 10 000 участников, включая представителей непальской диаспоры. Для тех, кто не смог войти на платформу, была организована зеркальная трансляция на YouTube, позволившая наблюдать за дебатами ещё примерно 6 000 зрителей.

В ходе многочасовых дебатов участники задавали кандидатам сложные вопросы и пытались связаться с потенциальными претендентами на пост премьер-министра в режиме реального времени.

В итоге новым главой правительства Непала был выбран бывший председатель Верховного суда Сушила Карки.

73-летний судья принял присягу в пятницу в качестве исполняющего обязанности премьер-министра страны

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова