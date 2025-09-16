Реконструкция школ на освобожденных территориях и интеграция школ переселеннцев проводятся в плановом порядке» – министр

«В образовательном процессе на освобожденных территориях работа ведется в основном по восстановлению школ.

Люди, следящие за прессой, видят в основном «лицевую сторону» процесса, но за кулисами ведется довольно серьезная работа».

Эти мысли высказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в программе «Hədəf» на AzTV.

Он отметил, что региональные структуры, особенно учителя и другие работники, активно участвуют в реализации этих работ. Министр подчеркнул, что этот процесс не заканчивается в один день и, согласно плану, здания, жилые дома и другие инфраструктурные проекты реализуются поэтапно.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что в Агдамском, Шушинском, Ханкендинском и других регионах учителям совместно с соответствующими учреждениями предоставляются жильё и рабочие места. Возвращающиеся учителя сразу же включаются в соответствующие группы, решаются их жилищные и рабочие вопросы.

Министр добавил, что, поскольку некоторые школы для внутренне перемещенных лиц функционируют в рамках других школ, реинтеграция этих школ и их согласование с местными школами является приоритетной задачей.

Цель - обеспечить непрерывное участие учителей и учащихся в образовательном процессе на освобожденных территориях.