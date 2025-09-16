В Азербайджане школьный конфликт закончился гибелью одного из учеников

16 сентября в полной средней общеобразовательной школе села Халилабад Джалилабадского района между учащимися 11-го класса произошёл трагический инцидент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, во время конфликта один из учеников нанёс ножевое ранение своему однокласснику.

Пострадавшего подростка срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, он скончался от полученных травм.

Информацию о произошедшем подтвердили в Лянкяран-Астаринском региональном управлении образования.

В ведомстве сообщили, что о случившемся незамедлительно были проинформированы бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый школьник задержан полицией.

«В связи с происшествием проводятся совместные расследования. Учитывая, что школьники находятся в подростковом возрасте и следствие продолжается, мы просим общественность проявлять деликатность при обсуждении данного инцидента и ссылаться исключительно на официальную информацию.

Следственные органы продолжают выяснение всех обстоятельств трагедии», - отмечается в заявлении управления.