Общество

Azercell публикует данные о динамике развития сетевой инфраструктуры

First News Media16:15 - Сегодня
ООО «Azercell Telecom» представило итоги работ по расширению и модернизации сети.

На сегодняшний день компания обслуживает более 5 миллионов абонентов, обеспечивая 95% географического и 98,4% демографического покрытия на всей территории Азербайджана.

В рамках модернизации инфраструктуры и внедрения технологических инноваций только за период с января 2024 года по август 2025 года было усовершенствовано 700 базовых станций по всей стране с применением передовых технологий. Для оптимизации передачи данных и удовлетворения растущего спроса пользователей Azercell также ввел в эксплуатацию 339 новых базовых станций, из которых 124 - в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте, а 215 - в регионах. В результате проделанной работы на сегодняшний день сеть Azercell насчитывает более 3700 базовых станций стандарта LTE по всей стране.

Согласно данным Ookla Speedtest, ведущей платформы по измерению скорости интернета в мире, Azercell в августе достиг показателя 91.1 Мбит/с и стал оператором с самой высокой скоростью мобильного интернета в стране. Отметим, что благодаря проводимым мероприятиям по оптимизации сети, в период с января 2024 года по август 2025 года средняя скорость мобильного интернета в стране увеличилась на 71,6%.

Azercell также продолжил развитие телеком-инфраструктуры в освобождённых районах Карабаха.

В настоящее время 208 базовые станции обеспечивают жителей и предприятия региона надёжной и качественной мобильной связью, способствуя цифровой интеграции территории.

Одним из ключевых направлений деятельности Azercell остаётся реализация ESG-стратегии, направленной на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду. Увеличив количество «зелёных» базовых станций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 37, компания подчёркивает свою приверженность построению экологически устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры в Азербайджане.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell продолжает работу по модернизации сетевой инфраструктуры и обеспечению её устойчивости по всей стране.

