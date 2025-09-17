В Баку реставрируют замок XIII века - ФОТО

В Малом Мардакянском замке, являющемся памятником архитектуры мирового значения, начались реставрационные работы по заказу Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Государственной службы.

Целью реставрационных работ является сохранение исторического облика памятника, обеспечение его долговечности и создание соответствующей инфраструктуры для удобства посетителей.

В ходе реставрации разрушенные из-за природных воздействий камни замка будут заменены новыми, соответствующими оригиналу. Швы между кладкой восстанавливаются специальным раствором, очищаются участки, на которые были нанесены различные надписи, восстанавливается первоначальная поверхность, наносятся защитные составы от выветривания и влаги.

Начальник Государственной службы Сабина Гаджиева ознакомилась с ходом реставрационных работ на месте и дала свои поручения и рекомендации.

Планируется, что реставрационные работы будут завершены в январе 2026 года.

Отметим, что Малый Мардакянский замок, расположенный в поселке Мардакян Хазарского района Баку, является оборонительным сооружением XIII века и считается одним из важных образцов прибрежных крепостей Абшеронского полуострова. Основной причиной повышенного внимания к обороне Абшерона с XII века были набеги грабительских отрядов с севера на полуостров с помощью кораблей. Возведённые в стратегически выгодных местах крепости позволяли в кратчайшие сроки передать весть о вражеской угрозе из любой точки полуострова на весь Абшерон.