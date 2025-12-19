 В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

First News Media21:40 - Сегодня
В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

В Абшеронском районе молодой парень погиб в результате несчастного случая.

Инцидент произошёл в селе Мамедли района.

Местный житель Рамиль Саатов, 2003 года рождения, работал на предприятии, когда на него опрокинулся 20-тонный металлический бак. Он скончался на месте происшествия.

«Коллеги закричали, позвали на помощь. Когда мы подошли, увидели, что они пытаются вытащить его руками. Даже когда мы начали копать землю лопатой, было уже поздно. Он прожил всего две минуты», — сообщил свидетель происшествия.

По факту трагедии ведётся расследование в районной прокуратуре.

