Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media22:20 - 23 / 12 / 2025
Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания, которое состоится 26 декабря, включены следующие 9 вопросов:

1.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Кодекс исполнения наказаний, Жилищный кодекс, законы «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», об утверждении «Положения о комиссиях по защите прав ребенка», «О питании младенцев и детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальной службе», «Об обязательной диспансеризации детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», «О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» от 29 ноября 2024 года номер 79-VIIQD и «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» от 7 марта 2025 года № 151-VIIQD (третье чтение);

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (второе чтение);

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы «Об охране памятников истории и культуры» и «О культуре» (второе чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы «О нотариате» и «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении использования табачных изделий» (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О патенте» (первое чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)» (первое чтение).

