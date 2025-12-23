 Суд над гражданами Армении: зачитаны заключительные показания подсудимых - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Суд над гражданами Армении: зачитаны заключительные показания подсудимых - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Суд над гражданами Армении: зачитаны заключительные показания подсудимых - ФОТО

Открытое судебное заседание по уголовному делу против граждан Республики Армения — Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против мира, преступлениях против человечности, включая планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушения законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, незаконном захвате власти, незаконном удержании власти и многочисленных других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, — возобновилось 23 декабря, сообщает Trend .

Заседание проходило в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в состав жюри также входили судьи Джамал Рамазанов и Анар Рзаев, а также резервный судья Гюнель Самадова.

Каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на предпочитаемый ими язык и адвокаты защиты, что обеспечило полное соблюдение процессуальных прав.

На слушании присутствовали обвиняемые, их адвокаты, некоторые потерпевшие, их законные наследники и представители, а также прокуроры, представляющие государственную прокуратуру.

Председательствующий судья Зейнал Агаев заявил, что судебное разбирательство продолжается с заключительными показаниями обвиняемых.

В ходе слушания подсудимый Левон Мнацаканян продолжил свое заключительное выступление.

Он высказал противоположное мнение относительно обвинений и заявлений, сделанных обвинением и потерпевшими по поводу сражений в апреле 2016 года, наемников и других вопросов.

Подсудимый Мнацаканян заявил, что его обвиняют в планировании апрельских боев, но утверждал, что это неправда. Он заявил, что все события во время апрельских боев происходили в так называемых «оборонительных районах» и «дивизиях» режима, и что боевые действия координировались ими.

Говоря о повреждениях гражданских объектов во время апрельских боев, обвиняемый заявил, что гражданские объекты не были преднамеренными целями, а целью были военные объекты. Он заявил, что оружие так называемой «армии обороны» (крупнейшего формирования вооруженных сил Армении — прим. ред.) было получено от вооруженных сил Армении.

Бывший командир артиллерийской бригады Мнацаканян также ответил на обвинения, связанные с повреждением лесов и разрушением памятников в результате артиллерийских обстрелов. Он отверг эти обвинения, заявив, что памятники могли быть повреждены и другими видами оружия.

«Помимо артиллерии, использовались также следующие виды оружия: танки, боевые машины пехоты, минометы, ручные гранаты и т. д.», — сказал он.

Подсудимый заявил, что не принимал участия в инцидентах в Тоннеле и Башлибеле (массовые убийства в Тоннеле и Башлибеле — прим. ред.), отметив, что в то время проходил лечение от травмы и занимался физиотерапией.

«В то время артиллерия центрального оборонительного округа еще только формировалась», — добавил он.

Судебное разбирательство возобновится 25 декабря.

Пятнадцать обвиняемых армянского происхождения обвиняются по уголовному делу в совершении многочисленных преступлений в ходе агрессивной войны, развязанной армянским государством, включая вышеупомянутое преступное объединение, на территории Азербайджана, в нарушение внутренних и международных правовых норм. Эти преступления были совершены с целью военной агрессии против Азербайджана и осуществлялись под непосредственным руководством и при участии армянского государства, должностных лиц его государственных учреждений, его вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, посредством их письменных и устных приказов, инструкций и указаний; при материально-технической и кадровой поддержке; централизованном управлении; а также под строгим контролем и под руководством и прямым или косвенным участием Роберта Седраки Кочаряна, Сержа Азати Саргсяна, Вазгена Микаэли Манукяна, Вазгена Завени Саргсяна, Самвела Андраники Бабаяна, Виталия Микаэли Баласаняна, Зори Хайки Балаяна, Сейрана Мушеги Оганяна, Аршавира Суреновича Гарамяна, Монте Чарльза Мелконяна и других.

Следующие лица — Араик Владимири Арутюнян, Аркадий Аршавири Гукасян, Бако Сааки Саакян, Давит Рубени Ишханян, Давид Азатини Манукян, Давит Клими Бабаян, Левон Генрикович Мнацаканян, Василий Ивани Бегларян, Эрик Роберти Газарян, Давит Нельсони Аллахвердиян, Гурген Гомери Степанян, Левон Ромики Балаян, Мадат Аракелович Бабаян, Гарик Григорий Мартиросян и Меликсет Владимири Пашаян — обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны); статья 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой); статья 103 (геноцид); статья 105 (истребление населения); статья 106 (порабощение). Статья 107 (депортация или насильственное перемещение населения); Статья 109 (преследование); Статья 110 (насильственное исчезновение лиц); Статья 112 (лишение свободы в нарушение международного права); Статья 113 (пытки); Статья 114 (наемническая служба); Статья 115 (нарушение законов и обычаев ведения войны); Статья 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта); Статья 118 (военное ограбление); Статья 120 (умышленное убийство); Статья 192 (незаконное предпринимательство); Статья 214 (терроризм); Статья 214-1 (финансирование терроризма); Статья 218 (создание преступной организации); Статья 228 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, транспортировка и владение оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами); Статья 270-1 (действия, угрожающие авиационной безопасности); Статья 277 (убийство государственного чиновника или общественного деятеля); Статья 278 (насильственный захват и удержание власти, насильственное изменение конституционной структуры государства); статья 279 (создание вооруженных групп, не предусмотренных законом); и дополнительные статьи.

