В США призвали мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой - ВИДЕО

Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) опубликовала в соцсети X видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов.

«Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты! Депортируйтесь самостоятельно уже сегодня с помощью приложения CBP Home, заработайте $3 тыс. и проведите Рождество дома с близкими», — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что «праздничный стимул» действует до конца 2025 года.