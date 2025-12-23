 В США призвали мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В мире

В США призвали мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой - ВИДЕО

First News Media22:00 - 23 / 12 / 2025
В США призвали мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой - ВИДЕО

Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) опубликовала в соцсети X видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов.

«Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты! Депортируйтесь самостоятельно уже сегодня с помощью приложения CBP Home, заработайте $3 тыс. и проведите Рождество дома с близкими», — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что «праздничный стимул» действует до конца 2025 года.

306

