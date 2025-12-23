Трамп пригласил Токаева и Мирзиёева на саммит G20

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонных разговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По словам Трампа, беседы состоялись утром и носили конструктивный характер. Американский лидер отметил, что обсудил с главами государств ряд актуальных вопросов двустороннего и международного взаимодействия.

Кроме того, Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева принять участие в саммите G20 в качестве гостей. Саммит запланирован на декабрь 2026 года и пройдет в Майами.