 Стратегия побед. Сегодня день рождения Президента Ильхама Алиева
Стратегия побед. Сегодня день рождения Президента Ильхама Алиева

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Стратегия побед. Сегодня день рождения Президента Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает сегодня день рождения – главе государства исполняется 64 года.

В историю Азербайджана президентство Президента Ильхама Алиева вошло как период величия, процветания и развития всех сфер жизни государства. Под его руководством Азербайджан добился грандиозных успехов в политике, дипломатии, экономике, продемонстрировал выдающиеся военные достижения, укрепил свои позиции на мировой арене.

Азербайджанский лидер по праву пользуется огромной любовью и глубоким уважением народа и соотечественников во всем мире, ведь за каждым его решением, за каждым шагом стоит искреннее стремление служить Отечеству.

Сегодня наша страна переживает один из самых славных периодов своей истории. Золотыми буквами вписана в нее летопись Великой Победы, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, и которая - с полным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета - стала олицетворением торжества справедливости и международного права.

Каждый год руководства Ильхама Алиева страной подтверждает верность народа своему выбору и показывает силу преемственности политического курса общенационального лидера.

«Я - Президент всего азербайджанского народа, каждого гражданина Азербайджана», - следуя избранному девизу, глава государства превратил служение народу в жизненное кредо.

Гарант независимости и динамичного развития Азербайджана - Президент Ильхам Алиев значительно усилил страну в политическом, экономическом, военном отношении. Все международные и региональные проекты последних лет реализуются по инициативе и при непосредственном участии Азербайджана. Благодаря этим инициативам создана прочная платформа регионального сотрудничества, ставшая фактором развития и безопасности на обширной географии.

Глубокое знание международных отношений, высокое дипломатическое мастерство Президента сыграли ключевую роль в успешной реализации внешнеполитического курса страны. Построив его на незыблемых принципах уважения международного права, суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела других стран, азербайджанский лидер - даже в самых противоречивых условиях мировой политики – неуклонно следует этой политике, вызывая доверие и уважение мирового сообщества.

Отечественная война, золотыми буквами вписанная в историю нашего государства и народа, продемонстрировала еще одно качество Президента - талант военного стратега, лично руководившего операциями нашей доблестной Армии. Именно благодаря продуманной стратегии, целенаправленной тактике, ювелирной дипломатии Ильхама Алиева наш флаг гордо развевается на всех освобожденных землях Азербайджана.

Сегодня Президент диктует мирную повестку: на освобожденные земли возвращается жизнь, под личным контролем главы государства ведутся созидательные работы, успешно реализуется программа Великого Возвращения.

Историческая Победа Азербайджана создала новые реалии на обширном геополитическом пространстве.

Азербайджанский лидер протягивает руку Армении, предлагая мир и развитие ради всеобщего благоденствия, стабильности, безопасности.

Период президентства Ильхама Алиева – это летопись беспрецедентного успеха и исторических побед Азербайджана. Сегодня не только личный праздник главы государства, но и символ силы, могущества, победоносного пути нашей страны.

Именно с ним - опытным, дальновидным, мудрым государственным деятелем, во главу политики которого поставлена защита национальных интересов – азербайджанский народ связывает развитие страны, свое благополучие и светлое будущее своих детей.

«Синдром гибриса» и «госпереворот» в Азербайджане

