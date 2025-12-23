 Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

23:50 - 23 / 12 / 2025
Президент Словакии Петер Пеллегрини направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Дорогой друг.

Передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю признательность за Ваши личные заслуги в укреплении двусторонних отношений между Словацкой Республикой и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением отмечаю, что наши отношения находятся на высочайшем уровне, что наглядно продемонстрировал и Ваш недавний первый официальный визит в Словакию. Этот визит внес значительный вклад в углубление нашего взаимопонимания и открыл новые возможности для будущего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

В то же время хотел бы от всей души поблагодарить Вас за Ваше любезное приглашение совершить официальный визит в Азербайджанскую Республику, которое я с удовольствием принял. Я с нетерпением жду возможности снова посетить Вашу прекрасную страну в следующем году, на этот раз с официальным визитом, и продолжить наш диалог по дальнейшему углублению нашего сотрудничества.

Ваше превосходительство господин Президент, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и безграничной энергии. Счастливых моментов Вам в кругу семьи, особенно с Вашими девятью внуками, которые, несомненно, приносят Вам незаменимую радость. Желаю Вам неизменных успехов в служении Вашей стране и в деле обеспечения мира и процветания народу Азербайджана.

С нетерпением жду нашей следующей встречи. Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение. Передаю Вам наилучшие пожелания в 2026 году"

".

