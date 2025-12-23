 Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку - ФОТО

First News Media22:41 - 23 / 12 / 2025
Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку - ФОТО

Делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом встретилась с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном в штаб-квартире организации в Баку.

Как сообщили Report в ТюркПА, Р.Гасан подчеркнул, что продолжение конструктивного диалога является положительным шагом, способствующим укреплению институционального сотрудничества, напомнив, что предыдущая встреча сторон состоялась в Турции.

В состав делегации также вошли министр торговли Омер Болат, министр семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, члены Великого национального собрания Турции, представители дипломатических миссий и высокопоставленные официальные лица.

Генсек ТюркПА проинформировал вице-президента Турции о деятельности организации с момента своего вступления в должность, подчеркнув укрепление институциональных связей между внешнеполитическими ведомствами стран-членов. Затем он подробно рассказал об инициативах ТюркПА по сотрудничеству в рамках международных организаций, членами которых являются тюркские государства. В этом контексте Р.Гасан особо отметил координационную встречу национальных делегаций, проведенную в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Далее состоялась встреча в расширенном формате, на которой генсек ТюркПА проинформировал участников об инициативе ежегодных неформальных межпарламентских встреч, основанной на успешном опыте подобных встреч глав государств. Он также отметил, что в Организации тюркских государств и в ТюркПА председательство осуществляется на ротационной основе, и в настоящее время действующим председателем Парламентской ассамблеи является спикер парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

Кроме того, генсек сообщил, что первая неформальная встреча председателей парламентов ТюркПА запланирована на апрель 2026 года в Стамбуле в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза под председательством спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Р.Гасан также проинформировал турецкую делегацию о своих недавних визитах в Венгрию и Узбекистан, выразив благодарность Джевдету Йылмазу за поддержку членства Верховного совета Узбекистана в ТюркПА.

В своем выступлении вице-президент Турции заявил о непрерывном развитии ОТГ, а также отметил, что членство в ТюркПА представляет наиболее инклюзивную структуру с точки зрения легитимности и представительства. Он отметил значительный вклад организации в региональную интеграцию и сотрудничество, выразил благодарность всем членам и участникам ТюркПА. Дж.Йылмаз подчеркнул, что организация под управлением Рамиля Гасана, благодаря его профессионализму и опыту, покажет динамичное и исключительное развитие.

Вице-президент поздравил генерального секретаря с укреплением межмидовского сотрудничества, включением Узбекистана в члены организации, и установлением тесных связей с Турецкой Республикой Северного Кипра. Он также отметил, что планируемая неформальная встреча председателей парламентов ТюркПА будет продуктивной.

В память о знаменательном визите Джевдета Йылмаза во внутреннем дворе Секретариата было посажено оливковое дерево.

Поделиться:
313

Актуально

Мнение

Стратегия побед. Сегодня день рождения Президента Ильхама Алиева

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента ...

Общество

Лейла Алиева и Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» - ФОТО

Общество

Суд над гражданами Армении: зачитаны заключительные показания подсудимых - ФОТО

Политика

Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку - ФОТО

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили будущее сотрудничество в ключевых секторах

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В результате авиакатастрофы в Анкаре погибли все находившиеся на борту лица - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:40

Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Сегодня, 00:26

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 00:21

Стратегия побед. Сегодня день рождения Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 00:00

Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

23 / 12 / 2025, 23:50

Медведев: Неверифицированный приезжий должен быть выдворен из России

23 / 12 / 2025, 23:00

Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку - ФОТО

23 / 12 / 2025, 22:41

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

23 / 12 / 2025, 22:20

В США призвали мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой - ВИДЕО

23 / 12 / 2025, 22:00

В России при ударе беспилотника по автомобилю погибли три человека

23 / 12 / 2025, 21:40

Лейла Алиева и Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» - ФОТО

23 / 12 / 2025, 21:20

Джорджа Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й

23 / 12 / 2025, 21:00

Клон человека не будет признаваться объектом патентования

23 / 12 / 2025, 20:40

Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное число медалей в 2025 году

23 / 12 / 2025, 20:20

Суд над гражданами Армении: зачитаны заключительные показания подсудимых - ФОТО

23 / 12 / 2025, 20:00

Трамп пригласил Токаева и Мирзиёева на саммит G20

23 / 12 / 2025, 19:45

Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева

23 / 12 / 2025, 19:30

Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатурян госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

23 / 12 / 2025, 19:25

Вынесен приговор в отношении Ганимата Захидова

23 / 12 / 2025, 19:15

Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили будущее сотрудничество в ключевых секторах

23 / 12 / 2025, 19:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00