Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили будущее сотрудничество в ключевых секторах

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоизбранным генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Халедом Эль-Энани.

Министр поздравил Эль-Энани с избранием на пост Генерального директора ЮНЕСКО и пожелал ему успехов в его деятельности.

Стороны высоко оценили существующее сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО и выразили готовность к дальнейшему развитию этих отношений в будущем. Была подчеркнута роль Азербайджана в области многосторонней дипломатии и межкультурного диалога. В этом контексте обсуждались инициативы нашей страны и планы ЮНЕСКО.

Была подчеркнута важность усилий Генерального директора ЮНЕСКО по повышению доверия к организации и предотвращению политизации ее деятельности.

Министр также проинформировал о 13-й сессии Всемирного форума по урбанизму (WUF13), бакинском процессе и Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который состоится в Баку в 2026 году, и пригласил Генерального директора принять участие в этих мероприятиях.

Затем Байрамов предоставил другой стороне подробную информацию об исторической встрече в Вашингтоне и о работе, проделанной в постконфликтный период.