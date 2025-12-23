Вынесен приговор в отношении Ганимата Захидова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заключительное заседание по уголовному делу Ганимата Захидова (Ганимат Захид), обвиняемого в публичных призывах, направленных против государства.

Как сообщает Oxu.Az, под председательством судьи Фахри Мамедова был вынесен заочный приговор: Ганимат Захидов был приговорён к 7 годам лишения свободы.

Ганимат Салим оглы Захидов обвинялся по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана — за публичные призывы, направленные против государства, совершённые повторно или группой лиц. Поскольку он скрывался от следствия, против него был объявлен розыск.

Решением Сабаильского районного суда от 25 июля 2018 года в отношении Захидова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Для вручения обвинения 4 августа 2018 года было направлено обращение во французские компетентные органы, однако его задержание и экстрадиция не состоялись.

Объявленный на следствие 20 октября 2025 года через Общественное телевидение и радио Захидов не явился.

На основании статей 467-13.6 и 467-13.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана Бинагадинский районный суд 14 ноября 2025 года открыл заочное судебное производство и назначил ему защитника.

По материалам дела, 4 и 15 июля 2018 года Захидов разместил на платформе YouTube видеоролики с публичными призывами к применению насилия против законно сформированной и действующей власти Азербайджана.