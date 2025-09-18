В акциях протеста во Франции задержаны 58 человек - ФОТО

Около 10 тыс. протестующих вышли на улицы городов Франции утром в четверг, чтобы принять участие в акциях протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством.

Об этом сообщил глава МВД республики Брюно Ретайо на брифинге, трансляцию которого вел телеканал LCI.

" Насчитывается 230 акций протеста, 95 попыток заблокировать предприятия и 10 тыс. манифестантов", - заявил он.

При этом, по словам Ретайо, "протесты пока являются менее интенсивными, чем ожидалось". Он отметил, что задержаны 58 человек, из них 11 в столичном регионе Иль-де-Франс.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

Источник: ТАСС