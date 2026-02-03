На «Большой шлем» в Париж

На этой неделе состоится первый турнир Мирового тура дзюдо в наступившем году.

Все внимание будет приковано к Парижу, где 7-8 февраля пройдет «Большой шлем».

В заявку команды Азербайджана вошли олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Зелим Цкаев, Вусал Галандарзаде (оба 81 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури и Кянан Насибов (оба +100 кг).

На парижский «Большой шлем», по традиции открывающий сезон, заявились более 500 дзюдоистов из 82-х стран.

Ниджат Асланов