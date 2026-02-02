В Азербайджане обнаружено тело полковника

В квартире, расположенной в городе Хырдалан Абшеронского района, обнаружено тело бывшего начальника исправительного учреждения.

Как сообщает Oxu.Az, тело Нуралы Эйвазова (1968 г.р.) было найдено после обращения соседей в правоохранительные органы и передано по назначению.

Причиной обращения стал резкий неприятный запах, исходивший из квартиры.

После вскрытия двери тело хозяина жилья было обнаружено в одной из комнат. По состоянию трупа было установлено, что смерть наступила несколько дней назад. Отмечается, что члены семьи не были осведомлены о произошедшем.

Также сообщается, что покойный проживал в квартире один.

Отметим, что Н.Эйвазов на протяжении многих лет работал в Пенитенциарной службе, занимая различные должности. Он являлся полковником юстиции в отставке. Ранее Н.Эйвазов возглавлял исправительное учреждение участкового типа №6, а в последнее время занимал пост начальника исправительного учреждения участкового типа №4, расположенного в Гобустане. Несколько лет назад он вышел на пенсию.