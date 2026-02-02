За избиение сына народного артиста задержаны ещё 2 человека
В Бинагадинском районном отделе полиции начато уголовное дело по факту нападения в Баку на Артура Балыева, сына покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Натальи Балыевой, в Баку.
Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса о нанесении телесного повреждения лешкой тяжести и хулиганстве, ведется расследование.
Как сообщили в пресс-службе МВД, производство уголовного дела находится под контролем ведомства.
Отмечается, что трое подозреваемых — Турхан Зейналов, Рамиль Зейналов и Асаф Рагимов — задержаны и переданы следствию.
Отмечается, что камеры наблюдения и другие доказательства с места происшествия являются предметом расследования, для определения степени полученных травм назначены соответствующие экспертизы.
Отметим, что Рамиль Зейналов является отцом ранее задержанного Турхана Зейналова.
