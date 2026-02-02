За избиение сына народного артиста задержаны ещё 2 человека

В Бинагадинском районном отделе полиции начато уголовное дело по факту нападения в Баку на Артура Балыева, сына покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Натальи Балыевой, в Баку.

Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса о нанесении телесного повреждения лешкой тяжести и хулиганстве, ведется расследование.

Как сообщили в пресс-службе МВД, производство уголовного дела находится под контролем ведомства.

Отмечается, что трое подозреваемых — Турхан Зейналов, Рамиль Зейналов и Асаф Рагимов — задержаны и переданы следствию.

Отмечается, что камеры наблюдения и другие доказательства с места происшествия являются предметом расследования, для определения степени полученных травм назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что Рамиль Зейналов является отцом ранее задержанного Турхана Зейналова.

Читайте по теме:

Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома — это меня очень пугает

Заслуженная артистка рассказала подробности избиения сына - ВИДЕО

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - ОБНОВЛЕНО