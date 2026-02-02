 Скончался профессор Масуд Мамедов | 1news.az | Новости
Скончался профессор Масуд Мамедов

First News Media23:20 - 02 / 02 / 2026
Скончался профессор Масуд Мамедов

Скончался доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, поэт Масуд Мамедов, известный под творческим псевдонимом Масуд Довран.

Как сообщает Teleqraf, Масуд Алиага оглы Мамедов ушел из жизни сегодня.

В 1973 году он защитил кандидатскую диссертацию по халаджскому языку — почти не изученной теме в научном мире того времени. В 1984 году он стал доктором наук, а в 1985 году получил звание профессора.

В 1975–1994 годах Масуд Мамедов работал в Гулистанском государственном университете (Узбекистан), пройдя путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой русского языка, декана факультета «Русский язык и литература» и проректора по учебной работе (1987–1992).

В 1992–1994 годах он возглавлял кафедру турецкого языка в Турецко-Казахском международном университете в Туркестане (Казахстан).

С 1994 года Масуд Мамедов продолжал научную и педагогическую деятельность в Лянкяранском государственном университете. Он является автором около 300 научных статей, пяти монографий и шести поэтических сборников.

